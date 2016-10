Umfragen: Rennen um das Weiße Haus wieder offener

Washington Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist das Rennen ums Weiße Haus wieder offen. Nachdem Hillary Clinton von ihrer E-Mail-Affäre eingeholt wurde, konnte der Republikaner Donald Trump seine Aufholjagd fortsetzen. Neueste Umfragen sehen Hillary Clinton nur noch mit ein bis zwei Prozentpunkten vorn. Trump konnte auch in einigen wichtigen Bundesstaaten wie Florida aufholen, beziehungsweise seine Führung ausbauen, wie in Ohio. Clinton führt aber noch immer deutlich, wenn es um die Zählung der Wahlmänner geht.

