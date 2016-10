Merkel, Gabriel und Seehofer beraten über Gauck-Nachfolge

München Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel wollen an diesem Sonntag erneut über die Bundespräsidentenwahl beraten. Das kündigte Seehofer vor einer CSU-Vorstandssitzung an. Gabriel müsse klarstellen, ob er einen gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD wolle oder nicht. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte, Gabriel werde am Sonntag seinen "vorschnellen Vorschlag" erläutern müssen, dass Außenminister Frank-Walter Steinmeier das höchste Staatsamt übernehmen solle.

