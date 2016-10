Dutzende Flüchtlinge nach Finnland umgesiedelt

Athen Die Umverteilung von Flüchtlingen aus Griechenland in andere EU-Staaten nimmt Fahrt an: Am Morgen flogen 111 Flüchtlinge aus Athen nach Finnland ab. Wie die griechische Migrationsbehörde mitteilte, handelte es sich um 16 Familien sowie 52 Minderjährige. In ihrer Mehrheit waren sie Syrer und Iraker, berichtet das staatliche Fernsehen. Die Umsiedlung von Migranten aus Griechenland in andere EU-Staaten hatte vor gut einem Jahr begonnen, geht aber bislang nur mühsam voran. Der für die Migration zuständige griechische Minister erklärte, er sei "verärgert" über die Haltung einiger EU-Staaten.

