Kauder regt neues "Baukindergeld" für junge Familien an

Berlin Die Union will junge Familien mit einem neuen "Baukindergeld" und anderen Instrumenten unterstützen, um ihnen den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern. Vorstellbar sei, in solches "Baukindergeld als zusätzliche Jahreszahlung für Familien" einzuführen, sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder der "Bild"-Zeitung. "Außerdem könnte man daran denken, Immobilien des Bundes vorzugsweise für familienorientierte Bauvorhaben zu vergeben. Gerade auch in Großstädten und deren Nähe sei es für junge Familien wichtig, eine bezahlbare Wohnung zu finden, so Kauder.

