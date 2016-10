Lesben- und Schwulenverband warnt vor "Kulturkampf" der AfD

Leipzig Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland warnt die Wähler in Deutschland vor der rechtspopulistischen AfD. Diese mache Rassismus salonfähig, sagte Verbandssprecher Markus Ulrich dem MDR Sachsen in Leipzig. Die Partei habe zu einem "Kulturkampf" aufgerufen. "Sie will eine homogene Gesellschaft im ethnischen und kulturellen Sinn. Ihr Feindbild ist eine vielfältige offene und liberale Gesellschaft." Der Verband war am Samstag und Sonntag zum jährlichen Bund-Länder-Treffen in Leipzig zusammengekommen.

