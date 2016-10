SPD-Chef Gabriel: Union ist der Kompass verloren gegangen

Berlin Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat der Union vorgeworfen, die Probleme der Menschen aus dem Blick verloren zu haben. Wer über gegenseitige Einladungen zu Parteitagen streite, "dem ist der Kompass für Deutschland verloren gegangen", sagte Gabriel bei einer "Zukunftskonferenz" seiner Partei in Berlin. Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit der CSU in der Flüchtlingspolitik war am Wochenende entschieden worden, dass die Kanzlerin erstmals nicht zum CSU-Parteitag fährt.

