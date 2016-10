Trotz IS-Schreibens ermittelt weiter Hamburgs Mordkommission

Hamburg Trotz einer angeblichen Bekennerbotschaft des IS-Sprachrohrs Amak bleiben die Ermittlungen zu einem tödlichen Überfall auf einen 16-Jährigen bei der Hamburger Mordkommission. Unter Beteiligung des Staatsschutzes gehe man aber auch dem Hinweis auf eine vermeintlich IS-motivierte Tat nach, teilte die Polizei mit. Es werde aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Amak hatte mitgeteilt, ein "Soldat des Islamischen Staats" habe zwei Menschen am 16. Oktober in Hamburg angegriffen. An dem Tag war ein 16-Jähriger an der Alster von einem Unbekannten mit mehreren Stichen getötet worden.

