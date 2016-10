EU und Kanada unterzeichnen Freihandelsabkommen Ceta In Brüssel wurde am Sonntag ein kleines Stück Geschichte geschrieben. Denn die Europäische Union und Kanada haben das Freihandelsabkommen genannt "Ceta" unterzeichnet. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk setzten als erste ihre Unterschriften unter das Vertragswerk. Darüber hinaus waren noch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der slowakische Regierungschef Robert Fico, der die EU-Präsidentschaft innehat mit dabei. Das heiß diskutierte und stark umstrittene Ceta-Abkommen soll das Wachstum und die Beschäftigung auf beiden Seiten des Atlantiks fördern. Dafür sollen Zölle und andere Handelshemmnisse abgebaut werden. Doch damit Ceta schlussendlich in Kraft treten kann, müssen noch zahlreiche nationale und regionale Parlamente zustimmen.