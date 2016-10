Bundesanwaltschaft prüft IS-Mitteilung zu Messerangriff

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft prüft die Übernahme von Ermittlungen im Fall des tödlichen Messerangriffs von Hamburg. Wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte, gehen Ermittler einer Nachricht des IS-Verlautbarungsorgans Amak nach, einen Messerangriff auf zwei Menschen in Hamburg verübt zu haben. Man müsse den Inhalt genau auf seine Verlässlichkeit hin prüfen. Laut Amak hat "ein "Soldat des Islamischen Staats" die Attacke vom 16. Oktober ausgeführt. An diesem Tag war ein 16-Jähriger an der Hamburger Alster von einem Unbekannten mit mehreren Stichen getötet worden.

