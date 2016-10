Rajoy gewinnt Vertrauensabstimmung in Spaniens Parlament Nach monatelangem Stillstand ist der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy im Amt bestätigt worden. Bei einer Vertrauensabstimmung votierte am Samstag eine einfache Mehrheit der Abgeordneten im Parlament in Madrid für den 61-Jährigen und machte den Weg für eine Minderheitsregierung seiner konservativen Volkspartei frei. Für Rajoy stimmten 170 Abgeordnete und gegen ihn 111. Zudem gab es 68 Enthaltungen. Damit endet die seit knapp einem Jahr dauernde Blockade. Die Wahl Rajoys war möglich geworden, weil die oppositionellen Sozialisten ihre Abgeordneten dazu angehalten hatten, der Abstimmung fernzubleiben. Rajoy zeigte sich nach der Wahl vorsichtig optimistisch: "Ich werde mich jetzt voll darauf konzentrieren, die allgemeinen Interessen zu vertreten. Ich kenne die Probleme, die viele Menschen noch haben. Aber ich denke, dass wir sind eine große Nation und ein tolles Land sind." Doch auf Rajoy wird nun eine schwierige Regierungsarbeit zu kommen. Denn die Volkspartei verfügt lediglich über 137 der insgesamt 350 Sitze im Parlament. Daher ist er bei der Verabschiedung von Gesetzen auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Die Sozialisten haben bereits angekündigt, den Haushaltsentwurf von Rajoys Regierung für 2017 nicht zu unterstützen. Tausende Personen gingen am Samstagabend aus Protest gegen Rajoy in Madrid auf die Straßen.