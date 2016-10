Trauer um von "Reichsbürger"-Schüssen getöteten Polizisten

Nürnberg Trauer um den von einem "Reichsbürger" erschossenen Polizisten: Bei einem Gottesdienst haben in Nürnberg Angehörige, Freunde und die bayerische Polizei Abschied von dem 32-Jährigen genommen. Bundesweit verharrten Polizisten zugleich in einer Schweigeminute. In Berlin versammelten sich viele Beamte vor dem Polizeipräsidium, Streifenwagen hielten an. Auch Abordnungen von Polizeiverbänden aus dem In- und Ausland nahmen am Gottesdienst teil. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erinnerte in seiner Rede an die hervorragenden Leistungen des getöteten SEK-Beamten.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder