Clinton: FBI soll neue E-Mail-Informationen offenlegen Nach der Wiederaufnahme von Ermittlungen in der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton hat die Präsidentschaftskandidatin die Offenlegung aller neuen Informationen verlangt. Sie sagte am Freitag, also elf Tage vor der Präsidentschaftswahl, im Bundesstaat Iowa, dass das amerikanische Volk das Recht habe, alle Fakten sofort und vollständig zu kennen. Die Demokratin verwies darauf, dass FBI-Chef James Comey erklärt habe, die Relevanz der neuen Dokumente sei unklar. Clinton zeigte sich zuversichtlich, dass sich gegenüber den früheren Ermittlungsergebnissen nichts ändern würde. Ihr republikanischer Herausforderer Donald Trump begrüßte die neuen Ermittlungen am Freitag als Korrektur eines "schrecklichen Fehlers" und erklärte auf einer Veranstaltung, Clintons Korruption habe ein noch nie gesehenes Ausmaß. Clinton hatte als Außenministerin einen privaten Server für dienstliche E-Mails benutzt. Das FBI untersuchte den Vorgang rund ein Jahr lang und gab im Sommer bekannt, dass Clinton zwar einen "extrem verantwortungslosen Umgang" mit den E-Mails gepflegt habe und dabei möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen habe. Es sei allerdings kein Vorsatz erkennbar. Das Justizministerium verzichtete daher auf eine Anklageerhebung.