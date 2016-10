Polizei erwartet 1500 Demonstranten am Flüchtlings-Bundesamt

Nürnberg Mehrere hundert Flüchtlinge und Unterstützer wollen heute vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg demonstrieren. Nach Angaben der Polizei erwartet das Bündnis "Fluchtursachen bekämpfen", das deutschlandweit zu der Demo aufgerufen hat, etwa 1500 Teilnehmer. Das Amt sei "ein Symbol für die Unsicherheit und Perspektivlosigkeit" vieler Flüchtlinge in Deutschland, heißt es in einem Aufruf zu der Veranstaltung. Das Bündnis kritisiert die langen Asylverfahren und fordert ein dauerhaftes Bleiberecht für die Zuwanderer.