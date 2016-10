CSU ruft zum Kampf gegen Politischen Islam und "Linksfront" auf

München Die CSU will auf ihrem Parteitag kommende Woche mit teils drastischen Worten gegen Rot-Rot-Grün und gegen den politischen Islam mobil machen. Die offene Gesellschaft habe nur dann Zukunft und könne geschützt werden, wenn sie den Kampf mit dem Politischen Islam aufnehme, steht in einem Leitantrag der Parteispitze. In einem weiteren Leitantrag heißt es, man müsse verhindern, dass eine Linksfront aus SPD, Grünen und Linkspartei nach der Bundestagswahl die Macht übernehme und Deutschland runterwirtschafte.

