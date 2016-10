Schwesig legt Gesetzentwurf für mehr Lohngleichheit vor

Berlin Mehr Lohngleichheit für Männer und Frauen - dafür hat Familienministerin Manuela Schwesig nun einen Gesetzentwurf vorgelegt. Frauen in Unternehmen ab 200 Beschäftigten sollen Auskunft darüber verlangen können, was Männer für eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit verdienen. Der Entwurf wurde entsprechend eines Kompromisses der Koalitionsspitzen nun in die Abstimmung zwischen den Ministerien gegeben, wie Schwesigs Ressort in Berlin mitteilte. Geplant ist, dass das Gesetz am 1. Juli 2017 in Kraft tritt.

