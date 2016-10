SPD will Versandhandel mit Arzneimitteln nicht verbieten

Berlin Die SPD lehnt die Pläne von Gesundheitsminister Hermann Gröhe, den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verbieten, ab. Gerade für chronisch kranke Menschen in Gegenden mit wenig Apotheken sei der Versandhandel nötig, erklärte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach in Berlin. Mit seinen Verbotsplänen reagiert Gröhe auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Die Luxemburger Richter hatten in der Vorwoche die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente im grenzüberschreitenden Versandhandel gekippt.