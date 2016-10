Nahles kündigt Gesetzentwurf für erleichterte Teilzeit an

Berlin Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will in den kommenden Wochen Gesetzespläne für einen erleichterten Wechsel zwischen Teil- und Vollzeit vorlegen. Auf dem Kongress der Gewerkschaft IG Metall in Berlin kündigte sie den Gesetzentwurf für November an. Wer in Teilzeit geht, soll damit einen Anspruch bekommen, wieder auf eine volle Stelle zurückzukehren. Längerfristig brauche es zudem eine deutliche Stärkung der Weiterbildung. Dies solle zu einem Schwerpunkt der kommenden Legislaturperiode werden.

