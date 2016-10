Neuntklässler mausern sich in Englisch und Rechtschreibung

Berlin Die Schüler der 9. Klassen in Deutschland haben sich nach einer neuen Kompetenzstudie im Fach Englisch "deutlich verbessert", in Deutsch dagegen herrscht Stagnation. Das geht aus dem neuen Ländervergleich "IQB-Bildungstrend 2015" hervor. Nach Ländern geordnet, kommen die Forscher zu diesem Ergebnis: Bayern bleibt bei Bildungserfolgen an der Spitze, Schleswig-Holstein ist neben Sachsen Aufsteiger, Baden-Württemberg schwächelt, Bremen und Berlin sind weiterhin oft Schlusslichter.