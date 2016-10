Neuntklässler in Englisch "deutlich verbessert"

Berlin Die Schüler der 9. Klassen in Deutschland haben sich nach einer neuen Kompetenzstudie im Fach Englisch "deutlich verbessert", in Deutsch sind sie dagegen gleich geblieben. Das geht aus dem neuen Bildungstrend 2015 der Kultusministerkonferenz hervor. Als positiv heben die Bildungsminister hervor, dass bundesweit zwei von drei Schülern die Regelstandards in Rechtschreibung schon ein Jahr vor dem Mittleren Schulabschluss schaffen. In Englisch hätten etwa vier von zehn Schülern diese frühzeitige Kompetenz.

