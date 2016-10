Showdown in Venezuela In Venezuela nehmen die Spannungen zwischen Opposition und Regierungen zu. Am Mittwoch gingen in mehreren Städten tausende Menschen auf die Straße, um gegen Präsident Nicolas Maduro zu protestieren, dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Opposition strebt ein Referendum an, um Präsident Nicolas Maduro seines Amtes zu entheben. Um das Amtsenthebungsverfahren durchzusetzen, hat die Opposition für Freitag zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Präsident kündigte an, er werde alle Firmen beschlagnahmen lassen, die an dem Streik teilnähmen. Er werde derartige Verrücktheiten nicht erlauben, so Maduro. Unter anderem wegen des niedrigen Ölpreises steckt das Land gerade in einer schweren Wirtschaftskrise. Zudem verliert das Geld seinen Wert. Viele Menschen können sich nicht einmal mehr Lebensmittel leisten. Maduro hatte angekündigt, zum vierten Mal in diesem Jahr den Mindestlohn anzuheben.