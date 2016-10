Pflegebedürftige kommen automatisch in neues Bewertungssystem

Berlin Die 2,8 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zum 1. Januar automatisch in das neue Bewertungssystem nach Pflegegraden übernommen. Man müsse nicht selbst aktiv werden und etwa einen Neuantrag stellen, hieß es vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Grundsätzlich werde kein Pflegebedürftiger, der schon nach dem bisherigen System Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalte, nach der Umstellung im neuen Jahr von Pflegestufen auf Pflegegrade schlechter gestellt. Zum 1. Januar 2017 tritt die zweite Stufe des Pflegestärkungsgesetzes II in Kraft.