Laschet kritisiert eigene Partei CDU: Zu wenig an Familien gedacht

Berlin Der nordrhein-westfälische CDU-Landeschef Armin Laschet fordert von seiner Partei, sich stärker um Familien zu kümmern. Die CDU habe zu viele Parteitage mit Themen verbracht, die Einzelanliegen, Randgruppen und alles Mögliche zum Thema gehabt hätten. Darüber hätten sie den Mittelpunkt der Gesellschaft aus dem Blick verloren: junge Familien mit Kindern, sagte Laschet der "Welt". Auch in Koalitionsverträgen sei "zu wenig an ganz normale Leute, die unser Land tragen" gedacht worden. Die Union müsse weniger Minderheiten in den Blick nehmen, sondern die Durchschnittsfamilie.