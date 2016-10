Russland bezweifelt Angaben zu Angriff auf syrische Schule

Moskau Das russische Verteidigungsministerium hat den Verdacht auf eine Beteiligung seiner Soldaten an dem Luftangriff auf eine syrische Schule mit 35 Toten zu entkräften versucht. Das Ministerium zog am Abend die Unicef-Angaben zu dem Angriff auf den Ort Haas in der Provinz Idlib in Zweifel. Am Vortag sei kein russisches Flugzeug in dieser Region geflogen, sagte ein Militärsprecher in Moskau. Zudem wurden Fotos gezeigt, die von einer russischen Drohne aufgenommen worden sein sollen. Demnach zeige das Schuldach keine Spuren eines Luftangriffs.

