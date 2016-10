Schulz bezeichnet innerbelgische Einigung zu Ceta als "Durchbruch" EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat die innerbelgische Einigung im Streit um das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada begrüßt. Das sei ein Durchbruch, sagte Schulz am Donnerstag in Hamburg. "Wir haben daran hart gearbeitet und ich bin, ehrlich gesagt, froh, dass wir die Initiative ergriffen haben, die jetzt zu diesen Verhandlungen geführt haben. Es sind Klarheiten geschaffen worden, die viele Bürgerinnen und Bürger noch weiter verlangt haben, auch in der Bundesrepublik Deutschland: was die Schiedsgerichte angeht, was die offenen Fragen angeht hinsichtlich der Aussetzbarkeit des Abkommens auf der Grundlage des Gerichtsurteils in Karlsruhe. Also, in jeder Hinsicht Verbesserungen. Ich glaube, dass wir jetzt einen großen Schritt weiter sind und ein Abkommen haben, das Maßstäbe setzen wird für alle anderen internationalen Handelsabkommen. Das ist ein guter Schritt nach vorne gewesen und ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen auch mit den Kanadiern zu einem endgültigen Abschluss kommen."