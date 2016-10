Panama unterzeichnet OECD-Abkommen zu Steuerinformationen

Paris Panama will künftig gemeinsam mit anderen Ländern gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgehen. OECD-Generalsekretär Ángel Gurría und die panamaische Botschafterin Pilar Arosemena de Alemán unterzeichneten in Paris das Abkommen über gegenseitige Amtshilfe in Steuerfragen. Panama ist das 105. Land, das den Vertrag unterschrieben hat. Nach dem Skandal um die "Panama Papers" war das mittelamerikanische Land international in die Kritik geraten. Zuletzt bemühte sich Panama um Transparenz und vereinbarte mit verschiedenen Ländern den Austausch von Finanzdaten.

