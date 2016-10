Schüler-Vergleichstest: Sachsen, Bayern und Schleswig-Holstein vorn

Berlin Sachsen und Schleswig-Holstein sind die großen Gewinner mit Spitzenergebnissen beim bundesweiten Kompetenztest für das Schulfach Deutsch in der 9. Klasse. Bayern behauptet sich weit vorn, und Baden-Württemberg fällt zurück im Ranking des "IQB-Bildungstrends", den die Kultusministerkonferenz morgen in Berlin präsentieren will. Die Studie - eine regionale Ergänzung zum internationalen PISA-Test - lag der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vor. Der Report vergleicht aktuelle Daten mit dem ersten Neuntklässler-Test in Deutsch und Englisch von 2008/2009.

