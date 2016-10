Gabriel begrüßt Einigung im innerbelgischen Streit um Ceta Wenige Stunden nach der Absage des EU-Kanada-Gipfels am Donnerstag gab es in Belgien eine Einigung im Streit um das Handelsabkommen Ceta. Die Spitzen der belgischen Regionen und Sprachgruppen haben sich auf einen gemeinsamen Text verständigt. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel begrüßte die Nachricht, am Rande eines Firmenbesuchs in Sachsen-Anhalt. "Ich freue mich natürlich darüber, dass sich sozusagen die Belgier untereinander geeinigt haben, und damit der Weg für Europa und Kanada frei gemacht wurde. Das ist gut. Jetzt kann der Vertrag unterschieben werden. Dann wird das Europäische Parlament darüber beraten. Und wenn das Europäische Parlament den Vertrag frei gibt, dann geht es in die nationalen Beratungen. Weil ja Teile des Vertrags nationales Recht sind. Aber jetzt ist, glaube ich, eine große Hürde genommen. Das ist gut so." Die belgischen Provinzen Wallonien und Brüssel verweigerten lange Zeit eine Zustimmung zu Ceta, womit auch Belgien insgesamt nicht zustimmen konnte.