Bundeswehr bereitet sich auf Ausweitung des Einsatzes in Mali vor Die Bundeswehr steht offenbar vor einer Ausweitung ihres Einsatzes in Mali. Da die Niederlande ihre Kampf- und Transporthubschrauber im Frühjahr 2017 abziehen wollen, suchen die Vereinten Nationen derzeit nach Ersatz. Die Bundeswehr sei bereit in die Bresche zu springen, erklärten Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium am Mittwoch in Berlin. Unter anderem mit diesem Tiger-Hubschrauber. Die Bundeswehr hat im Norden Malis derzeit rund 500 Soldaten stationiert. Ohne die Hubschrauber stünde der deutsche Einsatz auf der Kippe, da die Maschinen nicht nur dem Schutz der Soldaten dienen, sondern auch wichtig zum Ausfliegen von Verwundeten sind. Die deutschen Soldaten im Norden Malis sind Teil des etwa 15.000 Soldaten und Polizisten umfassenden Blauhelm-Einsatzes Minusma. Ziel der Mission ist es, die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen Regierung und islamistischen Rebellen zu überwachen und das Land zu stabilisieren. Mit über 100 getöteten Soldaten ist Minusma der gefährlichste Einsatz der Vereinten Nationen.