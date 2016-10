Bundesanwaltschaft klagt IS-Terrorverdächtigen in Berlin an

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft klagt einen 19 Jahre alten Syrer an, der für den IS mögliche Anschlagsziele in Berlin ausgespäht haben soll. Der Mann, der bereits seit März in Untersuchungshaft sitzt, soll auch seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben, selbst Anschläge zu verüben. Zudem habe er sich als Kontaktmann für etwaige Attentäter in Deutschland zur Verfügung gestellt. Der Mann war schon im März wegen seiner mutmaßlichen IS-Mitgliedschaft festgenommen worden.