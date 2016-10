Ceta-Gespräche vertagt Bis spät in die Abendstunden wurde am Mittwoch in Brüssel um eine innerbelgische Einigung zum europäisch-kanadischen Handelsabkommen Ceta gerungen. Eine Einigung sei nahe, sagte Oliver Paasch, der Vertreter der deutschsprachigen Belgier. "Ja, wir haben an den Texten weiter gearbeitet. Wir haben aber feststellen müssen, dass heute noch keine Einigung erzielt werden konnte. Insofern haben wir uns für morgen 10 Uhr verabredet. In dieser Nacht werden noch einige Analysen auch juristischer Art durchgeführt. Wir werden morgen sehen, ob eine Einigung möglich sein wird." Eigentlich sollte das Abkommen am Donnerstag beim EU-Kanada-Gipfel unterzeichnet werden. Nach der erneuten Vertagung der belgischen Verhandlungen hat der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau seine geplante Reise abgesagt. Die belgischen Provinzen Wallonien und Brüssel verweigern eine Zustimmung zu Ceta, womit auch Belgien insgesamt nicht zustimmen kann.