Mehrheit der Menschen aus Camp in Calais asylberechtigt

Paris Im aufgelösten Elendslager im nordfranzösischen Calais haben nach Angaben der Behörden vor allem Menschen mit Asylanspruch gelebt. In den vergangenen zwei Jahren hätten mehrere tausend Bewohner des wilden Camps am Ärmelkanal bereits Asyl in Frankreich beantragt, hieß es vom französischen Flüchtlingsamt. 70 Prozent von ihnen seien als Flüchtlinge anerkannt worden. Es gehe also nicht um Wirtschaftsmigranten. Die als "Dschungel von Calais" bekannt gewordene Siedlung wird seit Beginn der Woche geräumt.

