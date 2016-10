Luftangriff auf Schule in Syrien Bei einem Luftangriff auf eine Schule in der syrischen Region Idlib sind mindestens 22 Kinder und 6 Lehrer getötet worden. Das berichtete das Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch. Ob die Luftangriffe nahe der Metropole Aleppo von der syrischen oder der russischen Luftwaffe geflogen worden war zunächst unklar. Das syrische Staatsfernsehen berichtete lediglich, zahlreiche Aufständische seien bei Angriffen in der Ortschaft Haas getötet worden. Eine Schule wurde nicht erwähnt. Der russische UN-Botschafter Vitali Tschurkin nannte den Angriff fürchterlich und sagte, er hoffe, dass sein Land nicht beteiligt gewesen sei. Der Leiter von Unicef, Anthony Lake, erklärte, ein vorsätzlicher Angriff wäre ein Kriegsverbrechen. Russland unterstützt die syrische Regierung im Kampf gegen Rebellen in der Region und gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat. Westliche Staaten und Menschenrechtsgruppen beklagen eine hohe Zahl von getöteten Zivilisten in dem seit fünf Jahren anhaltenden Bürgerkrieg.