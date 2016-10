Leyen: Russland darf Flugzeugträger nicht gegen Aleppo einsetzen HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTERIN URSULA VON DER LEYEN: "Die Verlegung des russischen Flugzeugträgers innerhalb internationaler Gewässer ist ein an sich üblicher Vorgang. Unter den besonderen Umständen werden wir aber dieses genau beobachten. Und die Aufforderung geht dahin, dass die Präsenz des Flugzeugträgers in den internationalen Gewässern nicht dazu beitragen möge, dass das Leid und die Verzweiflung der Menschen in Aleppo vergrößert wird."