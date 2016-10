Andrea Nahles (SPD) warnt vor wachsender Altersarmut

Altersarmut wird für Millionen Menschen in Deutschland zu einem realen Problem. Das ist eine der zentralen Aussagen des neuen „Alterssicherungsberichts 2016“ von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), der dieser Redaktion vorliegt.Ohne zusätzliche Altersvorsorge werde das Versorgungsniveau in den kommenden Jahren „deutlich zurückgehen“, heißt es in dem Report, den das Kabinett im November beschließen soll. Hier liege insbesondere...