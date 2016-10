Polizei findet bei Anti-Terror-Einsatz Spuren von Chemikalie

Erfurt Bei dem Anti-Terror-Einsatz der Polizei in fünf Bundesländern haben die Ermittler kleine Mengen der Chemikalie Wasserstoffperoxid gefunden. Wegen der geringen Konzentration könne man nicht davon ausgehen, dass sie gefährlich sei, teilte das Landeskriminalamt in Erfurt mit. Die Chemikalie ist eine mögliche Zutat für Sprengkörper. Sie war laut LKA in der Wohnung eines Beschuldigten entdeckt worden. Die Polizei hatte am Dienstag zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft durchsucht. In welcher Stadt die Polizei die Chemikalie sicherstellte, teilte das LKA nicht mit.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder