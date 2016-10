Trump: "Mit Clinton an der Spitze bekommen wir den Dritten Weltkrieg" Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seiner Konkurrentin Hillary Clinton vorgeworfen, mit ihrer Syrien-Politik den Weltfrieden zu gefährden. Das sagte er am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. O-TON DONALD TRUMP, US-PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDAT (UNTERTITELT): "Man kriegt den dritten Weltkrieg wegen Syrien, wenn man auf Hillary Clinton hört. Sie ist unfähig. Sie weiß nicht, was sie tut. So wie in Libyen, so wie bei allem, was sie getan hat. Syrien ist nicht mehr Syrien. Syrien ist Russland und der neue Iran, den wir durch den Iran-Deal aufgebaut haben, einer der schlechteste Deals, die ich jemals gesehen habe." Trump sprach sich dafür aus, dem Kampf gegen den IS Vorrang vor allen anderen Zielen einzuräumen. Clintons Sprecher wies Trumps Vorwurf zurück. Der Republikaner plappere Putins Sprechzettel nach und spiele mit den Ängsten der Amerikaner. Einer Umfrage von Freitag zufolge liegt Trump derzeit vier Prozentpunkte hinter Clinton. Er kommt auf 40 Prozent der Stimmen, sie auf 44 Prozent.