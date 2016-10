Behörden in Calais reißen Flüchtlingslager ab Frankreich hat nahe der Hafenstadt Calais mit dem Abriss des Flüchtlingslagers begonnen. Eine Gruppe von Arbeitern machte sich am Dienstag an den provisorischen Behausungen zu schaffen. Auch am zweiten Tag der Räumungsaktion warteten mehrere hundert Migranten mit ihren Habseligkeiten darauf, in die rund 450 Aufnahmezentren im gesamten Land gefahren zu werden. Trotzdem wollen einige der Migranten bleiben: O-TON ABDELAZIZ AHMEN, MIGRANT AUS DEM SUDAN: "Wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir bleiben hier. Wir bleiben, wir müssen nach Großbritannien." O-TON ABDUL JABBAR, AUS AFGHANISTAN: "Der Dschungel ist noch nicht am Ende. Ich werde morgen nicht in den Bus steigen. Nicht alle machen das. Die meisten Menschen schlafen hier um nach Großbritannien zu gelangen." Die Räumung verlief den Behörden zufolge weitgehend friedlich, nachdem in der Nacht zu Montag zunächst Gruppen von Migranten Feuer gelegt und Steine auf Sicherheitskräfte geworfen hatten. Am Montag waren die ersten rund 2300 Personen mit Bussen aus dem Lager gebracht worden. Bis zum Wochenende soll das Camp vollständig evakuiert werden. Dort lebten zuletzt rund 6500 Menschen, vor allem aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Ihr Ziel ist eigentlich Großbritannien, das die Aufnahme der Migranten aber verweigert. Seit Monaten versuchen die Bewohner des Lagers daher, illegal auf Lastwagen oder Züge zu gelangen, die durch den Eurotunnel auf die britische Insel fahren.