Nato-Minister beraten Aufrüstungspläne für Osteuropa

Brüssel Beim der Verteidigungsminister der Nato stehen heute die Details für die jüngsten Aufrüstungspläne in Osteuropa an erster Stelle der Agenda. Im Juli war beschlossen worden, mehrere Tausend Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland zu schicken. Seitdem laufen die Vorbereitungen für die Truppenverlegung auf Hochtouren. Die Aufrüstungspläne sind eine weitere Reaktion auf die Ukraine-Krise und die Angst östlicher Mitgliedsländer vor einem russischen Angriff.

