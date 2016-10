Sicherheit soll im Datenschutzgesetz mehr Gewicht erhalten

Dortmund Sicherheitsbelange sollen nach einem Zeitungsbericht im Bundesdatenschutzgesetz stärker gewichtet werden. Das sehe der Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zur angekündigten Ausweitung der Videoüberwachung vor, berichten die Dortmunder "Ruhr Nachrichten". Er werde derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt. Dabei gehe es um Videoüberwachung im öffentlichen Raum - also etwa in Einkaufszentren und auf Sportstätten sowie in Verkehrsmitteln.

