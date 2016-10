Bundeskabinett befasst sich mit Bericht zur Lebensqualität

Berlin Die Vorstellungen der Bürger von guter Lebensqualität sind heute Thema im Bundeskabinett. In Bürgerdialogen, im Internet oder per Post hat die Regierung Menschen befragt, was sie sich darunter vorstellen. Aus den Erkenntnissen will sie Handlungshinweise für ihre Arbeit ableiten. Wie aus dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Abschlussbericht hervorgeht, ergab sich eine Diskrepanz zwischen einem der wichtigsten Wünsche und der Realität: Toleranz und rücksichtsvoller Umgang. Denn rechtsextremistische Gewalt nimmt zu.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder