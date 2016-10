Zeitung: Regierung rät in Rentenbericht zur privaten Vorsorge

Berlin Die Bundesregierung warnt laut einem Zeitungsbericht die Bürger vor unzureichender eigener Altersvorsorge. Das Versorgungsniveau der künftigen Rentner werde "ohne zusätzliche Altersvorsorge in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen". Das zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus dem ihr vorliegenden Alterssicherungsbericht 2016. Darin sieht die Regierung "ein erhebliches Risiko" vor allem für Geringverdiener und schreibt: "Wird in diesem Einkommensbereich nicht zusätzlich für das Alter vorgesorgt, steigt das Risiko der Bedürftigkeit im Alter stark an."