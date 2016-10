Anti-Terror-Einsätze in fünf Bundesländern - keine Festnahmen

Erfurt Bei Anti-Terror-Einsätzen in fünf Bundesländern haben Polizeieinheiten Wohnungen und Unterkünfte von 14 Tschetschenen aus Russland durchsucht. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Erfurt waren insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in mehreren Thüringer Orten, in Hamburg, Dortmund, Leipzig und München betroffen. Bei der Aktion ging es vor allem um den Verdacht auf Finanzierung terroristischer Vereinigungen im Ausland. Eine konkrete Anschlagsgefahr hätten die Ermittlungen bisher nicht ergeben. Verdächtige seien befragt worden, Festnahmen habe es nicht gegeben.

