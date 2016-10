Seehofer hält 45-Sekunden-Rede HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON HORST SEEHOFER (CSU) MINISTERPRÄSIDENT BAYERN: "Ich danke den Machern der Medientage. Sie haben eigentlich in all den letzten Jahren den Puls der Zeit richtig getroffen. Auch in diesem Jahr wieder. Nun ist es so, dass, liebe Frau Bundeskanzlerin, bei Ihrem letzten Auftritt, oder einem Ihrer letzten Auftritte in München, ich anschließend lesen durfte, ich hätte zu lange geredet und ich hätte situationsunangemessen geredet. Nun will ich heute beweisen, dass ich auch zum Gegenteil in der Lage bin. Nämlich kurz zu reden, friedfertig zu reden, freundlich zu reden und deshalb erteile ich Ihnen das Wort."