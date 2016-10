Spaniens König beauftragt Rajoy mit Regierungsbildung

Madrid Spaniens König Felipe VI. hat den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mariano Rajoy mit der Regierungsbildung beauftragt. Der 61-Jährige nahm den Auftrag an. Damit wird das Land vermutlich am Wochenende nach zehn Monaten und zwei Parlamentswahlen wieder eine funktionstüchtige Regierung haben. Zuvor war der Monarch zwei Tage lang mit den Chefs der größeren Parlamentsfraktionen zu Beratungen zusammengetroffen. Am Donnerstag und am Samstag sollen nun die entscheidenden Abstimmungen im Parlament stattfinden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder