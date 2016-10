"Sea Watch" erneuert Vorwürfe gegen libysche Küstenwache und gegen die EU Die Organisation "Sea Watch" hat erneut erklärt, dass ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer am vergangenen Freitag von der libyschen Küstenwache angegriffen worden sei, hier Bilder von "Sea Watch". Dadurch habe die Küstenwache den Tod mehrerer Flüchtender herbeigeführt, sagte Matthias Kuhnt von Sea Watch am Dienstag in Berlin: "Das Resultat dieses Eingreifens ist, dass bis zu 30 Menschen nach Schätzungen da zu Tode gekommen sind. Vier Leichen konnten wir bergen. Es ist einfach völlig inakzeptabel, dass eine Küstenwache, oder wer auch immer, in einen offiziellen Rettungseinsatz in dieser gefährlichen Weise eingreift und damit den Tod von Menschen verursacht." Die Besatzung eines Speedbootes mit der Aufschrift "Libysche Küstenwache" habe das Schlauchboot mit etwa 150 Menschen an Bord geentert und sei auf die Passagiere losgegangen, erklärte der Sea-Watch-Vertreter. An Bord des Flüchtlingsbootes sei Panik ausgebrochen. Das Gefährt sei umgekippt und der Großteil der Menschen ins Wasser gerutscht. Die libysche Marine hatte die Vorwürfe von Sea Watch zurückgewiesen. Vielmehr seien Soldaten einer Patrouille an Bord eines Hilfsschiffes gegangen, um zu überprüfen, weshalb sich das Schiff in libyschen Hoheitsgewässern aufgehalten habe, hatte ein Sprecher der Marine am Samstag in Tripolis gesagt. Dagegen forderte der Sea-Watch-Vertreter in Berlin erneut, die EU solle endlich entsprechende legale Einreisewege ermöglichen.