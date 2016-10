Anti-Terror-Einsätze in fünf Bundesländern

Erfurt In fünf Bundesländern sind heute Polizeieinheiten bei Anti-Terror-Einsätzen gegen mehrere Tschetschenen aus Russland vorgegangen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Erfurt wurden zeitgleich insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern durchsucht. Bei den Einsätzen sei eine weiße Substanz gefunden worden, die ungefährlich sei, sagte eine Sprecherin des LKA. Worum es sich dabei genau handelt, werde noch untersucht. Eine konkrete Anschlagsgefahr hätten die Ermittlungen bislang nicht ergeben.