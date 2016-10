Nato startet Aufklärungseinsatz für Anti-IS-Koalition

Brüssel Die Nato hat damit begonnnen, die internationale Koalition gegen die Terrormiliz IS mit Aufklärungsflügen zu unterstützen. Das Millitäbündnis verlegte dafür zunächst eine seiner Awacs-Maschinen auf den türkischen Nato-Stützpunkt Konya, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigte. Die Bundeswehr will sich vom kommenden Monat an mit 15 bis 20 Soldaten an dem Einsatz beteiligen. Deutsche Soldaten sind bei den ersten Flügen nicht mit dabei, weil der Bundestag über ihre Beteiligung erst in der zweiten Novemberwoche abstimmen wird.

