Anti-Terror-Einsatz in fünf Bundesländern

Erfurt In fünf Bundesländern haben Spezialeinheiten der Polizei Anti-Terror-Durchsuchungen vorgenommen. Einsatzkommandos gingen nach Angaben des LKA in Erfurt zeitgleich in zwölf Wohnungen und einer Gemeinschaftsunterkunft in Thüringen, Hamburg, NRW, Sachsen und Bayern vor. Anlass der Ermittlungen war nach den Angaben der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Eine konkrete Anschlagsgefahr gab es nach den bisherigen Ermittlungen nicht.

