Räumung des "Dschungels" von Calais wird fortgesetzt

Calais Die französischen Behörden haben die Räumung des Flüchtlingslagers in Calais fortgesetzt. Von der Präfektur Pas-de-Calais hieß es, in der Nacht habe es keine Zusammenstöße gegeben. In den Tagen zuvor war es am Rande des riesigen Flüchtlingscamps zu nächtlichen Ausschreitungen gekommen, bei denen die Polizei auch Tränengas einsetzte. Zum Auftakt der Räumung hatten am Montag über 2000 Menschen das Camp freiwillig verlassen. Zuletzt lebten dort nach Behördenangaben etwa 6500 Menschen.

