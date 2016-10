Hunderte Calais-Flüchtlinge könnten nach Deutschland kommen

Foto: Etienne Laurent / dpa

Die Flüchtlinge in Calais haben ihr Hab und Gut in Koffer und Taschen gepackt. Sie sollen auf Aufnahmezentren in ganz Frankreich verteilt werden. Mehrere Hundert Menschen, die sich auf ihrem Weg nach Frankreich in Deutschland registriert haben, könnten nach Deutschland zurückkommen. Foto: Etienne Laurent / dpa